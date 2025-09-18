Göztepe, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe, yarın Beşiktaş ile karşılaşacak. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki takım, antrenmanlarında pas ve şut çalışmaları yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak Göztepe, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenmana pas ve şut çalışmalarıyla başlayan futbolcular, idmanı taktiksel oyunla tamamladı.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 20.00'de haftanın açılış karşılaşmasında Beşiktaş'ı konuk edecek.
Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor