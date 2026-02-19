Göztepe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Göztepe, maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma çalışmasıyla başladı, pas çalışmalarıyla devam etti.

Antrenmanın ilk bölümünde dar alanda oyun oynayan sarı-kırmızılı ekibin, ikinci bölümde taktik çalışması yaptığı kaydedildi

Göztepe, 22 Şubat Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak.