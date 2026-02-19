Göztepe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maç için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde yapılan çalışmalarda pas ve taktik çalışmaları yapıldı.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Göztepe, maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma çalışmasıyla başladı, pas çalışmalarıyla devam etti.
Antrenmanın ilk bölümünde dar alanda oyun oynayan sarı-kırmızılı ekibin, ikinci bölümde taktik çalışması yaptığı kaydedildi
Göztepe, 22 Şubat Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak.
Kaynak: AA " / " + Hüseyin Bağış -