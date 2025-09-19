Haberler

Göztepe, Beşiktaş'ı 3-0 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe, Gürsel Aksel Stadyumu'nda Beşiktaş'ı 3-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Göztepe'nin gollerini Juan, Rhaldney ve Ibrahim Sabra kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe, konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada sağ kanattan hızla ilerleyen Gökhan'ın sert vuruşunda top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

70. dakikada sağ kanattan Jota Silva'nın yerden ortasında penaltı noktası üzerinde Abraham'ın vuruşunda kaleci Lis topu kontrol etti.

73. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Olaitan, uzak köşeye vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.

84. dakikada sağ kanattan Efkan'ın ortasında kale önünde Sabra'nın kafa vuruşunu kaleci Mert sağ çapraza çeldi. Dönen topu Sabra, röveşatayla ağlara yolladı. 3-0

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Mehmet Türkmen, Ceyhun Sesigüzel, Hakan Yemişken

Göztepe: Mateusz Lis, Allan, Heliton, Malcom Bokele, Arda Okan Kurtulan (Taha Altıkardeş dk. 83), Rhaldney (Efkan Bekiroğlu dk. 78), Anthony Dennis, Cherni, Junior Olaitan (Ahmed Ildız dk. 83), Juan (Novatus Miroshi dk. 66), Janderson (Ibrahim Sabra dk. 83)

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, İsmail Köybaşı, Ruan, Uğur Kaan Yıldız, Furkan Bayır

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Beşiktaş: Mert Günok, Gökhan Sazdağı, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, David Jurasek (Rıdvan Yılmaz dk. 71), Necip Uysal (Kartal Yılmaz dk. 71), Demir Ege Tıknaz, Vaclav Cerny (Cengiz Ünder dk. 61), Rafa Silva (Jota Silva dk. 61), El Bilal Toure, Tammy Abraham

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Taylan Bulut, Devrim Şahin

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Juan (dk. 4), Rhaldney (dk. 19), Ibrahim Sabra (dk. 84) (Göztepe)

Sarı kartlar: Arda Okan Kurtulan, Junior Olaitan (Göztepe), Demir Ege Tıknaz (Başiktaş) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
