Göztepe, Beşiktaş'ı 3-0 Mağlup Ederek Farklı Bir Galibiyet Aldı

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe, Beşiktaş'ı 3-0 yenerek güçlü bir performans sergiledi. Golleri Juan, Rhaldney ve Sabra kaydetti.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Mehmet Türkmen, Ceyhun Sesigüzel, Hakan Yemişken

Göztepe: Lis, Godoi, Heliton, Bokole, Arda Okan Kurtulan (Dk.84 Taha Altıkardeş), Dennis, Rhaldney (Dk.77 Efkan Bekiroğlu), Cherni, Olaitan (Dk.84 Ahmet Ildız), Juan (Dk.66 Miroshi), Janderson (Dk.84 Sabra)

Beşiktaş : Mert Günok, Gökhan Sazdağı, Paulista, Uduokhai, Jurasek (Dk.71 Rıdvan Yılmaz), Necip Uysal (Dk.71 Kartal Kayra Yılmaz), Demir Ege Tıknaz, Cerny (Dk.60 Cengiz Ünder), Rafa Silva (Dk.60 Jota), Toure, Abraham

Goller: Dk.4 Juan, Dk.19 Rhaldney, Dk.85 Sabra (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk.16 Arda Okan Kurtulan, Dk.35 Olaitan (Göztepe), Dk.80 Demir Ege Tıknaz ( Beşiktaş )

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

47. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Gökhan Sazdağı'nın şutunda meşin yuvarlak, üst direğe çarpıp sahaya döndü.

70. dakikada Jota'nın sağ kanattan ceza sahasına pasında topla buluşan Abraham'ın şutunda kaleci Lis, meşin yuvarlağı çeldi.

82. dakikada Efkan Bekiroğlu, sağ kanattan getirdiği topu ceza sahası önündeki Miroshi'ye verdi. Miroshi'nin ceza sahasına girmeden yerden sert şutunda kaleci Mert Günok, topu kornere çeldi.

85. dakikada Göztepe farkı 3'e çıkardı. Efkan Bekiroğlu'nun sağ kanattan ortasında Sabra'nın kafa vuruşunda kaleci Mert Günok, topu ceza sahası içerisine çeldi. Sabra, altı pas içerisinde röveşatayla ağlara gönderdi. 3-0.

Göztepe, karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
