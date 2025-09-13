Göztepe Başkanı Ankersen'den Transfer Açıklamaları

Göztepe Kulübü Başkanı Rasmus Ankersen, geçmişte en iyi günlerini yaşamış değil, en iyi günleri önünde oyuncuları istediklerini söyledi.

Ankersen, kulübün Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, taraftara ilk 4 maçta verdikleri destek için teşekkür etti.

Takımın gösterdiği performanstan memnun olduğunu ifade eden Ankersen, transfer döneminde bazı şeyleri doğru yaptıklarını hissettiklerini ancak kadro derinliği için 1-2 oyuncuyu alamadıklarını aktardı.

Ankersen, şunları kaydetti:

"Belirli bir oyun tarzımız olduğu gibi teknik direktörün de belirli bir antrenman tarzı var. Transfer için takıma uyum sağlayacak, doğru özelliklere sahip bir oyuncu olması gerekiyor. Oynamak istediğimiz futbolu sahada gösterebilmemiz için gerekli dinamizme sahip olmayan tek bir oyuncuyu bile takımda bulundurmamız mümkün değil. Bu ilk kriterimiz. İkinci olarak oyuncunun doğal mentaliteye sahip olması gerekiyor. Geçmişte en iyi günlerini yaşamış değil, en iyi günleri önünde olan oyuncuları istiyoruz. Bu her zaman yaşla alakalı değil. Burada önemli olan zihniyet ve oyuncuların buraya sadece para için değil gerçekten gelişmek için gelmek istemesi gerekiyor."

Ankersen, transferin finansal açıdan da mantıklı olması gerektiğini vurgulayarak satışlar sayesinde artık yatırım yapabilecekleri fonlarının bulunduğunu ve yatırım yapmaya da istekli olduklarını bildirdi.

Maaş politikasını bozmak istemediklerini kaydeden Ankersen, kadrolarında yetenekli ve potansiyelli oyuncularıh bulunduğunu belirtti.

Ankersen, takıma ve teknik direktöre güvendiğini sözlerine ekledi.