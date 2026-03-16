Göztepe'de başantrenör Ataman Güneyligil dönemi sona erdi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Göztepe, başantrenör Ataman Güneyligil ile yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Güneyligil ile karşılıklı anlaşıldığı ve yolların ayrılması kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulüp tarihimizin 100. yılında yazdığımız şampiyonluk hikayesinin temel taşı olan ve uzun yıllar sonra yükseldiğimiz Vodafone Sultanlar Ligi'ndeki ilk sezon hedeflerimizi başarıyla gerçekleştirdiğimiz Ataman Güneyligil'e bugüne kadar verdiği emekleri için teşekkür ediyor ve kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz. Ataman Güneyligil, Göztepe Voleybol ailesinin ve şube tarihimizin her zaman değerli bir parçası olarak anılacaktır."