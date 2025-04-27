Göztepe, Başakşehir Maçına Hazır
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın RAMS Başakşehir FK ile oynayacağı maç için antrenmanlarını tamamladı. Antrenman, ısınma hareketleri ve taktik çalışmasıyla sona erdi.
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın RAMS Başakşehir FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre, Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yapıldı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 20.00'de RAMS Başakşehir FK'yi ağırlayacak.
Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Spor