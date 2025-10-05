Göztepe, Başakşehir'i 1-0 Geçti

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe, Rams Başakşehir'i konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

16. dakikada Crespo'nun sol kanada gönderdiği topu kontrol eden Operi, ceza sahası önüne yerden pasını aktardı. Burada topu alan Harit'in ceza sahasına girip yaptığı vuruşta, kaleci Lis vücuduyla meşin yuvarlağı çıkardı.

22. dakikada Cherni'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Bokele'nin kafa vuruşunda Shomurodov'dan seken topu kaleci Muhammed kontrol etti. VAR'ın uyarısı üzerine pozisyonu izleyen hakem Cihan Aydın, topun Shomurodov'un eline çarpması nedeniyle penaltı kararı verdi.

26. dakikada penaltıda topun başına geçen Juan, sağ ayağının içiyle vurduğu topu kale üzerinden dışarı gönderdi.

43. dakikada Allan'ın pasında topla buluşan Juan, kaleci Muhammed'in kalesinden uzaklaştığını fark ederek orta sahanın biraz ilerisinden sol ayağıyla yaptığı aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Cihan Aydın, Mustafa Savranlar, Murat Altan

Göztepe: Mateusz Lis, Allan, Heliton, Malcom Bokele, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney, Anthony Dennis, Cherni, Novatus Miroshi, Juan, Janderson

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Taha Altıkardeş, İsmail Köybaşı, Uğur Kaan Yıldız, Ruan, Furkan Bayır, Ahmed Ildız, Efkan Bekiroğlu, Ibrahim Sabra, Salem Bouajila

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Rams Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Ousseynou Ba, Jerome Opoku, Christopher Operi, Berat Özdemir, Eldor Shomurodov, Miguel Crespo, Jakub Kaluzinski, Amine Harit, Nuno da Costa

Yedekler: Doğan Alemdar, Hamza Güreler, Festy Ebosele, Onur Ergün, Abbosbek Fayzullayev, Ömer Faruk Beyaz, Umut Güneş, Deniz Türüç, Ivan Brnic, Bertuğ Yıldırım

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Gol: Juan (dk. 43) (Göztepe)

Sarı Kartlar: Ousseynou Ba, Christopher Operi (Rams Başakşehir) - İZMİR