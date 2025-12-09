Göztepe voleybolda 2'de 2 peşinde
SULTANLAR Ligi'nde geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ı mağlup eden Göztepe, yarın Bahçelievler Belediyespor ile karşılaşacak. Deplasmanda oynanacak maçta galibiyetle çıkmayı hedefliyor.
SULTANLAR Ligi'nde geçen hafta evindeki olaylı maçta Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ederek moral bulan Göztepe yarın deplasmanda Bahçelievler Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. İstanbul Hasan Doğan Spor Salonu'nda oynanacak 10'uncu hafta mücadelesi saat 14.00'te başlayacak. Bu maçta Hakkı Demiralay, Sadettin Kıral hakem ikilisi düdük çalacak Ligde 9 karşılaşmada 2 galibiyet alan düşme hattındaki Göztepe, galibiyeti bulunmayan son sıradaki rakibini yenerek üst üste 2'nci zaferini elde etmeyi hedefliyor.
