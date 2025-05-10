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Göztepe, Atakaş Hatayspor'u Ağırlıyor

Göztepe, Atakaş Hatayspor'u Ağırlıyor
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Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u Gürsel Aksel Stadı'nda konuk edecek. Geçen hafta Adana Demirspor'u yenerek moral bulan Göztepe, sakat oyuncuların eksikliğine rağmen galibiyet hedefliyor.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Gürsel Aksel Stadı'nda 19.00'da oynanacak müsabakayı, hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

Ligde geçen hafta deplasmanda Adana Demirspor'u 2-1 yenerek uzun süre sonra üst üste 2 maç kazanan Göztepe'nin 46 puanı bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Djalma Silva ve Isaac Solet'in ile tedavilerine devam edilen İsmail Köybaşı, Doğan Erdoğan, Kuryu Matsuki ve Juan'ın maçta forma giymesi beklenmiyor.

Takımla çalışan Malcom Bokele ve Novatus Miroshi'nin durumları ise yarın belli olacak.

Göztepe, sezonun ilk yarısındaki maçta rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
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