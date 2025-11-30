Haberler

Göztepe, Antalyaspor'u Deplasmanda 2-1 Yenerek Öne Geçti

Göztepe, Antalyaspor'u Deplasmanda 2-1 Yenerek Öne Geçti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe, Hesap.com Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Göztepe'nin gollerini Taha Altıkardeş ve Juan kaydetti.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Murat Tuğberk Curbay, Esat Sancaktar

Hesap.com Antalyaspor : Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Samet Karakoç, Ceesay, Paal (Dk. 86 Van de Streek), Abdülkadir Ömür (Dk. 57 Poyraz Efe Yıldırım), Safuri (Dk. 56 Giannetti), Storm (Dk. 71 Saric), Boli

Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan (Dk. 90+3 Ogün Bayrak), Dennis (Dk. 90+2 Ahmed Ildız), Miroshi, Cherni (Dk. 90+3 İsmail Köybaşı), Efkan Bekiroğlu (Dk. 75 Olaitan), Janderson, Juan (Dk. 89 Godoi)

Goller: Dk. 40 Veysel Sarı (Hesap.com Antalyaspor ), Dk. 48 Taha Altıkardeş, Dk. 52 Juan (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 80 Heliton, Dk. 90 Janderson (Göztepe)

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Hesap.com Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi.

48. dakikada Göztepe 1-1 eşitliği yakaladı. Efkan Bekiroğlu'nun sağ çaprazdan serbest vuruşla ceza sahasına gönderdiği ortaya yükselen Taha Kardeşler, kafa şutuyla topu kaleci Abdullah Yiğiter'in sağından filelerle buluşturdu.

52. dakikada İzmir ekibi 2-1 öne geçti. Cherni'nin sol kanattan ortasında penaltı noktası yakınında topla buluşan Juan'ın kafa şutunda, meşin yuvarlak kaleci Abdullah Yiğiter'in solundan ağlara gitti.

64. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun pasında Juan'ın ceza sahası sağ çaprazdan şutunda, kaleci Abdullah Yiğiter gole izin vermedi.

Karşılaşmayı Göztepe 2-1 kazandı.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen af talep etti

Netanyahu, Cumhurbaşkanı'ndan resmen affını istedi
Yozgat'ta dev altın rezervi keşfi! Değeri yaklaşık 4 milyar dolar

Bir ilimizde dev altın keşfi! Milyarlarca dolardan bahsediliyor
Kara kış İstanbul'un kapısında! Tarih verildi, lapa lapa yağacak

Kara kış İstanbul'un kapısında! Tarih verildi, lapa lapa yağacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Papa'nın Türkiye ziyareti kriz çıkardı! MHP'nin ardından bir tepki de Destici'den

MHP'den sonra bir sert tepki de Destici'den: Bunun adı hesaplaşmadır
Papa 14. Leo, Lübnan'a gitmek üzere Türkiye'den ayrıldı

4 gün sonra Türkiye'ye böyle veda etti! İşte Papa'nın yeni durağı
Filipe Luis, 1.5 yıl önce başladığı teknik direktörlük kariyerinde şimdiden kazandığı kupa sayısıyla dikkat çekti

Teknik adamlığa 1.5 yıl önce başladı! Kazandığı kupa sayısına bakın
Başını otomobile çarptığı çocuğu yere fırlattı! Dehşet anları kamerada

Bulun bu adamı! Küçük kıza yaptığı skandal hareket kameraya yansıdı
Papa'nın Türkiye ziyareti kriz çıkardı! MHP'nin ardından bir tepki de Destici'den

MHP'den sonra bir sert tepki de Destici'den: Bunun adı hesaplaşmadır
Partizan taraftarları, Obradovic'in ayrılığını antrenmanda protesto etti

Takımdan ayrıldı, taraftarlar dayanamayıp salonu bastı
Trump, dede rolüyle gündemde: Torunuyla keyifli bir gün geçirdi

Dünyayı sarsan lider, torunuyla yumuşadı: Trump'ın en sakin günü
Sular çekildi, tarihi kalıntılar gün yüzüne çıktı

Sular çekildi, tarihi kalıntılar gün yüzüne çıktı
Şükran günü şoku: Ağırlığa dayanamayan masa devrildi

Masa ağırlığa dayanamadı, Aile neye uğradığını şaşırdı
Yargıtay'dan emsal karar! Tek bir 'tık' dahi evliliğinizi yıkabilir

Yargıtay'dan emsal karar! Tek bir 'tık' dahi evliliğinizi yıkabilir
Anlaşma tamamlandı! Abdullah Avcı Süper Lig'e geri dönüyor

Anlaşma tamamlandı! 1.5 yıl sonra Süper Lig'e geri dönüyor
Volkan Demirel'in hedefinde Galatasaray'ın iki yıldızı birden var

Hedefinde Galatasaray'ın iki yıldızı birden var
Dursun Özbek'in Sadettin Saran'ın teklifi neden reddettiği belli oldu

Sadettin Saran'ın teklifini reddetmesinin sebebi meğerse buymuş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.