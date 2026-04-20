Göztepe, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe, sahasında Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde antrenmanlara başlayan Göztepe, ısınma çalışması ve top kapma etkinlikleri ile hazırlıklarını sürdürüyor.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenman ısınma çalışmasıyla start aldı.
Antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılılar, ikinci bölümde ise dar alanda oyun gerçekleştirdi.
Göztepe, maçın hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: AA / Mustafa Güngör