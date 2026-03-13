Haberler

Göztepe, Corendon Alanyaspor'u ağırlıyor

Göztepe, Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçta 22 yıl aradan sonra Süper Lig'de ilk kez bir kadın hakem olan Asen Albayrak'ı görevlendirdi. Maç öncesi bilet fiyatları ve takımın son durumu hakkında bilgiler paylaşıldı.

TRENDYOL Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Rams Başakşehir'e 2-1 yenilip kazanamama serisini 5 maça çıkararak 6'ncı sıraya gerileyen Göztepe yarın evinde Corendon Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek. İsonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Göztepe'de sakatlığı bulunan kaptan sol bek İsmail Köybaşı müsabakada forma giyemeyecek.

Maçın bilet fiyatları 1'inci kategori 4 bin 250, 2'nci kategori 3 bin, 3'üncü kategori bin 750, 4'üncü kategori 950, 5'inci ve 6'ncı kategori 500, misafir tribünü ise 650 TL olarak belirlendi. Sezonun ilk yarısında Alanya'da oynanan maçı Göztepe 1-0 kaybederek bu sezonki ilk mağlubiyetini almıştı. Son olarak 31 Ocak'ta evinde Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenen 42 puanlı Göztepe, Konyaspor (D), Kayserispor ve Eyüpspor'la golsüz berabere kaldı, Beşiktaş'a (D) 4-0, Başakşehir'e (D) 2-1 mağlup oldu.

22 YIL SONRA İLK KADIN HAKEM

Göztepe ile Alanyaspor arasında oynanacak mücadelede Asen Albayrak orta hakem olarak görev yapacak. Bu atamayla birlikte Süper Lig'de 22 yıl sonra ilk kez bir kadın hakem düdük çalacak. Daha önce Lale Orta, Süper Lig'de 4 maçta orta hakem olarak görev almıştı. Orta, son olarak Süper Lig'de 8 Mayıs 2004'te oynanan Elazığspor-Gaziantepspor maçını yönetmişti. Merkez Hakem Kurulu'nda başkanlık da yapan Lale Orta ayrıca FIFA kokartı alan ilk Türk kadın hakem unvanını almıştı. Ankara bölgesinden klasman hakemi olan Asen Albayrak daha önce 1'inci Lig maçlarında da düdük çaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
