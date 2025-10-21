Haberler

Göztepe, Alanyaspor'a Yenilerek Sezonun İlk Mağlubiyetini Aldı

Göztepe, Alanyaspor'a Yenilerek Sezonun İlk Mağlubiyetini Aldı
Güncelleme:
Süper Lig'de deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 1-0 yenilen Göztepe, sezonun ilk mağlubiyetini yaşadı. Kadro sıkıntısı çeken takım, genç oyunculardan oluşan kadrosuyla mücadele ederken, yeterli golcü transferi yapmaması nedeniyle eleştirildi.

SÜPER Lig'de deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 1-0 yenilerek bu sezon ilk mağlubiyetini yaşayan Göztepe'de geçen sezon olduğu gibi kadro sıkıntısı yaşanmaya başladı. Genç oyuncu grubuyla mücadele eden ve gelecek vaat eden isimlerle ön plana çıkan Göztepe'de hücum oyuncularının az olması teknik ekibin elini kolunu bağladı. Romulo'yu 20+5 milyon Euro gibi rekor bonservis geliriyle Alman ekibi Leipzig'e gönderen, Emerson'u 3 milyon Euro karşılığında Fransız temsilcisi Toulouse'a satan ve Kubilay Kanatsızkuş'la da yolarını ayıran sarı-kırmızılılar uzun lig maratonunda 3 forvetle oynamak durumunda kaldı.

Ürdünlü genç forvet Sabra'nın milli takımda sakatlanmasıyla Alanyaspor deplasmanında alternatifsiz kalan teknik direktör Stanimir Stoilov, gol umudu olarak Salem Bouajila'yı oyuna soktu. U19 takımı için kadroya dahil edilen 18 yaşındaki Finlandiyalı oyuncu 81'inci dakikada oyuna girse de sonuca etki edemedi. Juan ve Janderson dışında golcüsü bulunmayan Göztepe'de hücum oyuncularının azlığı Avrupa yolunda camiayı endişelendirdi. Avrupa hedefiyle sezona başlayan Göztepe yönetiminin yeteri kadar golcü transferi yapmaması taraftarlar tarafından eleştirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
