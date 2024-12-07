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Göztepe, Adana Demirspor'u 2-0 Geçti

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe, Adana Demirspor'u konuk etti. Müsabakanın ilk yarısı, Göztepe'nin Juan ve Romulo'nun golleriyle 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe, sahasında Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada gelişen kaleci Eren ile karşı karşıya kalan Juan'ın şutu Deniz'den sekti. Tekrar topla buluşan Juan pasını Tijanic'e aktardı. Bu oyuncunun ortasında Romulo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.

36. dakikada orta sahada topla buluşan Tijanic'in pasında kaleci eren karşı karşıya kalan Romulo, bomboş durumdaki Juan'a pas verdi. Bu oyuncunun boş kaleye şutunda top yandan dışarı çıktı.

37. dakikada Adana Demirspor'da sağ kanatta Göztepe defansının pas hatasında topla buluşan Yusuf Sarı'nın attığı şutunda kaleci Lis meşin yuvarlağı kurtardı.

39. dakikada Tijanic'in sol taraftan ceza sahasına sokulan Romulo'nun ortasında ceza sahası içinde Juan'ın meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

42. dakikada Djalma'nın pasında ceza sahası dışından Romulo'nun sert şutunda top ağlara gitti. 2-0

Hakemler: Ali Şansalan, Hakan Yemişken, Mehmet Salih Mazlum

Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Malcom Bokele, Djalma Silva, Ogün Bayrak, Victor Hugo, Anthony Dennis, David Tijanic, Juan, Romulo

Yedekler: Arda Özçimen, Emircan Seçgin, İsmail Köybaşı, Koray Günter, Nazım Sangare, Kuryu Matsuki, İzzet Malak, Novatus Miroshi, Doğan Erdoğan, Datro Fofana

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Adana Demirspor: Eren Dönmezer, Jovan Manev, Abdulsamet Burak, Tolga Kalender, Yusuf Sarı, Tayfun Aydoğan, İzzet Çelik, Maestro, Yusuf Barası, Ali Yavuz Kol, Arda Okan Kurtalan

Yedekler: Vedat Karakuş, Bünyamin Balat, Aksel Aktaş, Burhan Ersoy, Florent Shehu, Nabil Alioui, Abat Aimbetov, Ozan Demirbağ, Osman Kaynak, Ahmet Yılmaz

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Goller: Juan (dk. 39), Romulo (dk. 42) (Göztepe)

Sarı kartlar: Ogün Bayrak (Göztepe), Tayfun Aydoğan (Adana Demirspor) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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