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Göztepe filede Latham'la anlaştı

Göztepe filede Latham'la anlaştı
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Sultanlar Ligi ekibi Göztepe, 28 yaşındaki ABD'li pasör çaprazı Rebecca Latham ile yeni sezon için sözleşme imzaladı.

SULTANLAR Ligi ekiplerinden Göztepe, dış transferde ABD'li pasör çaprazı Rebecca Latham (28) ile sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Pasör çaprazı pozisyonunda oynayan 1997 doğumlu Amerikalı oyuncu Rebecca Latham ile önümüzdeki sezon için anlaşmaya vardık. Kariyerinde Denver Pioneers, Futura Giovani Busto Arsizio, Hwaseong IBK Altos, ASP Thetis, AO Markopoulo Revoil, Athletes Unlimited Pro League, Mets de Guaynabo ve son olarak Incheon Heungkuk Life Pink Spiders formaları giyen Rebecca Latham; yeni sezonda şanlı formamız için mücadele edecek. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar, Rebecca" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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