Göztepe, 5 galibiyetle şampiyonluk yarışında ikinci sıraya tırmandı

1'inci Lig'de üst üste 5 galibiyetle şampiyonluk yarışında ikinci sıraya tırmanan Göztepe, ligde çıktığı son 25 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik, 3 mağlubiyetle müthiş bir performans sergiledi.

Play-Off oynadığı geçen sezon Bodrumspor deplasmanında çıktığı çeyrek final randevusuna kadar 14 maçta bileği bükülmeyip 8 galibiyet, 6 beraberlik alan Göz-Göz, rakibine 3-1 yenilerek elenmenin üzüntüsünü yaşadı. Bu sezona da ilk ilk 3 haftada 1 beraberlik, 2 yenilgiyle tutuk başlayan Göztepe, ardından süper atağa kalktı. Son 7 maçta gol yemeden 6 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, direkt Süper Lig hattına yükselirken lider Eyüpspor'un ensesine yerleşti. Ligde oynadığı son 5 maçı kazanan Göztepe, cumartesi günü kendisiyle aynı puandaki Kocaelispor'la yapacağı haftanın en önemli mücadelesi de kazanırsa geçen sezonki 6 galibiyetlik serisini de egale edecek.