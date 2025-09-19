Haberler

Göztepe, 4 Genç Yetenekle Sözleşme İmzaladı
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, altyapısına 4 genç futbolcu dahil etti. Kulüp, geleceğe yatırım amaçlı Nevzat Tan Üzel, Salem Bouajila, Zakaria Tindano ve Prince Manu Balladom ile sözleşme imzaladı.

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe, geleceğe yatırım amaçlı 4 genç futbolcuyla sözleşme imzalayıp altyapısına dahil etti. Sarı-kırmızılılardan yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz yeni sezon yapılanması kapsamında Nevzat Tan Üzel, Salem Bouajila, Zakaria Tindano ve Prince Manu Balladom ile sözleşme imzaladı. Genç oyuncularımıza Göztepemiza hoş geldin diyor, şanlı formamız altında başarılarla dola bir kariyer diliyoruz" denildi.

Bu sezon U19 Takımı'nda forma giyecek genç oyuncuların gelişimi yakından takip edilecek ve futbolcular ihtiyaç duyulması halinde A takım kadrosunda da yer alabilecek. Daha önce altyapıya alınan Dennis'i A takımda vitrine çıkaran teknik direktör Stanimir Stoilov geçen hafta deplasmanda oynanan Kayserispor maçında Finlandiyalı golcü Salem Bouajila'yı kadroya dahil etmiş ancak genç oyuncuyu oyuna almamıştı. Göztepe, futbol şubesini yöneten Sport Republic'in scout ekiplerinin keşfettiği potansiyeli olan yabancı oyuncuları bünyesine katıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
