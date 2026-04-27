Göztepe, 4 büyüklerden sonra en başarılı iç saha takımı

Göztepe; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un ardından ligin en başarılı iç saha takımı konumunda bulunuyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, bu sezon iç sahada sergilediği performansla dikkatleri çekmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılar şu ana kadar 16 maça çıkarken; 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. İzmir ekibi, toplayabileceği 48 puanın 28'ini hanesine yazdırmayı başardı. Böylece Göztepe; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un ardından ligin en başarılı iç saha takımı konumunda bulunuyor.

Göztepe, sezonun son iç saha maçında Gaziantep FK'yi mağlup ederek taraftarı önündeki başarılı performansını galibiyetle tamamlamayı hedefliyor.

Sadece Galatasaray ve Beşiktaş'a kaybedildi

Bu sezon taraftarı önünde etkili bir performans ortaya koyan Göztepe, sadece 2 kez mağlubiyet yaşadı. Gürsel Aksel Stadyumu'nda Beşiktaş, Başakşehir, Gençlerbirliği, Samsunspor, Çaykur Rizespor, Karagümrük ve Antalyaspor'u mağlup eden İzmir ekibi; Konyaspor, Fenerbahçe, Kocaelispor, Kayserispor, Eyüpspor, Alanyaspor ve Kasımpaşa ile ise berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar iç sahada bu sezon yalnızca lider Galatasaray ve ikincilik mücadelesi veren Trabzonspor'a mağlup oldu.

Evinde 22 gol attı, 13 gol yedi

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynan maçlarda zaman zaman taraftarına bol gollü maçlar izleten Göztepe, evinde oynadığı 16 maçta 22 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. İzmir ekibi, bu süreçte rakiplerinin attığı 13 gole ise engel olamadı.

Stanimir Stoilov'un öğrencileri, iç sahadaki 9 maçta ise kalesini gole kapatarak önemli bir başarıya imza attı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı

Asgari ücretle çalışan milyonları kızdıracak çıkış

ABD, BAE ve Katar'daki üslerine gece boyunca askeri sevkiyat gerçekleştirdi

Neler oluyor? Gece boyunca süren sevkiyat radara böyle yansıdı
Akran zorbalığı cinsiyet dinlemiyor! Metruk binada dehşete düşüren görüntü

Okulları adam etmek için kafa yorarken gelen görüntüye bakın
Fenerbahçe'de sıcak saatler: Saran'ın koltuğuna sürpriz aday

Yolun sonuna geldi! İşte Saran'ın koltuğuna ilk aday

Yasak aşkıyla birlikteyken eşi ve çocuklarına yakalandı

Yasak aşk macerası kısa sürdü! Çocukları koşarak babalarına sarıldı
Altın fiyatlarını hareketlendiren haber

Altın fiyatlarını zıplatan haber
Tedesco'yu haklı çıkaran görüntü: Geleni geçeni görüyorlar

Milyonlarca Fener taraftarını delirten görüntü

Fenerbahçe'de sıcak saatler: Saran'ın koltuğuna sürpriz aday

Yolun sonuna geldi! İşte Saran'ın koltuğuna ilk aday

Japonya Hava Kuvvetleri alarmda! ABD yapımı F-15'ler havada parçalanmaya başladı

Ordu alarmda! ABD yapımı uçaklar havada parçalanmaya başladı
Tartıştığı komşusu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Kız meselesi yüzünden komşusu tarafından bıçaklanarak öldürüldü