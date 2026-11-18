Göztepe, 22 Kasım'da Erzurumspor FK deplasmanı öncesi Urla'da taktik çalıştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Pazar günü deplasmanda Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Urla'da sürdürdü. Şut ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, top kapma ve 5'e 2 pas çalışmasının ardından taktiksel oyunla tamamlandı.
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki idman, şut ve pas çalışmalarıyla başladı.
Top kapma ve 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirilen antrenman, taktiksel oyunla tamamlandı.
Takım, yarın gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Göztepe, 22 Kasım Pazar günü deplasmanda Erzurumspor FK ile karşılaşacak.
Kaynak: AA