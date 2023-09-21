Göztepe, 15 oyuncuyla kadrosunu güçlendirdi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, yaz transfer döneminde takıma dahil ettiği 15 oyuncuyla kadrosunu güçlendirdi.

Yeni sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan ve ilk 5 müsabakada 5 puan toplayan Göztepe, hareketli bir yaz transfer dönemi geçirdi. Kadrosuna 15 oyuncu takviyesi yapan İzmir ekibi, Kasımpaşa'dan Tarkan Serbest, Altınordu'dan Ali Dere, Ankara Keçiörengücü'nden Ogün Bayrak, Southampton'dan Mateusz Lis, Çaykur Rizespor'dan Kubilay Kanatsızkuş, Trabzonspor'dan Taha Altıkardeş, Konyaspor'dan Mame Diouf, Alanyaspor'dan Ümit Akdağ, Samsunspor'dan Celil Yüksel, KV Kortrijk'den Billal Messaoudi, MKE Ankaragücü'nden Fıratcan Üzüm, Malmö'den Lasse Nielsen, Alanyaspor'dan Ahmed Ildız, Fortuna Sittard'dan Doğan Erdoğan ve son olarak da Hertha BSC forması giyen Ensar Aksakal'ı renklerine bağladı. - İZMİR