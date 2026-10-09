Göztepe, 12 Ekim'de Eyüpspor'a konuk olacağı maç öncesi savunma-hücum çalıştı

Göztepe, 12 Ekim'de Eyüpspor'a konuk olacağı maç öncesi savunma-hücum çalıştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak Göztepe, maç hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdürdü. Antrenman ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı, savunma-hücum varyasyonlarıyla tamamlandı; Göztepe 12 Ekim'de Eyüpspor'a konuk olacak.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak olan Göztepe, maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı.
Dar alanda oyun oynanan antrenman savunma-hücum varyasyonlarıyla tamamladı.
Göztepe, 12 Ekim'de Eyüpspor'a konuk olacak.
Kaynak: AA