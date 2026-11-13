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Göztepe 11. haftayı 15 puanla 10. sırada tamamlayıp Avrupa yarışında geride kaldı

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Göztepe 11. haftayı 15 puanla 10. sırada tamamlayıp Avrupa yarışında geride kaldı
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Göztepe, evinde İstanbul Başakşehir'e yenildiği maçın ardından 11. haftayı 15 puanla 10. sırada tamamladı. Sarı-kırmızılılar, 2024-2025 sezonunda 7'nci, geçen sezon 5'inci olduğu 11. haftaların gerisinde kalarak Avrupa rotasından uzaklaştı.

TRENDYOL Süper Lig'de evinde İstanbul Başakşehir'e yenilip 11'inci haftayı 15 puanla 10'uncu sırada tamamlayan Göztepe, geride kalan 2 sezona göre Avrupa rotasından uzak kaldı. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un Avrupa hedefi koymasıyla 2024-2025 sezonuna başlayan Göztepe, o dönem 11'inci haftayı 7'nci bitirdi. Sarı-kırmızılılar 15 puan toplarken, 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti. Göztepe, 2024-2025'te 17 gol atarken kalesinde 13 gol gördü. Göztepe geçen sezon ise 11'inci hafta sonunda 19 puan toplayıp 5'inci sıraya adını yazdırdı.

GEÇEN SEZON SAVUNMADA ETKİLİYDİ

Stoilov yönetimindeki sarı-kırmızılılar 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Geçen sezon çok iyi bir savunma performansı ortaya koyan Göztepe, 13 gol atarken sadece 6 gol yedi.

Göztepe bu sezona ise çok kötü bir giriş yaptı. İlk 6 haftada galibiyetle tanışamayan Göztepe sonradan toparlandı. Tıpkı 2024-2025 sezonunda olduğu gibi 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi alan Göztepe 15 puan topladı ancak 10'uncu sırada kendine yer bulabildi. Defansta sorunlar yaşayan Göztepe 22 gol atıp 19 gol yedi. Göztepe milli aranın ardından 12'nci hafta maçında deplasmanda Erzurumspor'la karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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