Süper Lig'de Göztepe, Kasımpaşa'yı deplasmanda mağlup etti

Süper Lig'de Göztepe, Kasımpaşa'yı deplasmanda mağlup etti
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SÜPER Lig'in 38'inci ve son haftasında Kasımpaşa, sahasında ağırladığı Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu.

SÜPER Lig'in 38'inci ve son haftasında Kasımpaşa, sahasında ağırladığı Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu.

Süper Lig'in 38'inci haftasında Kasımpaşa ile Göztepe karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadelede hakem Sarper Barış Saka düdük çaldı. Sarper Barış Saka'nın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Ogün Kamacı üstlendi.

Maçın ilk dakikaları orta alan mücadelesi şeklinde geçerken, Göztepe 33'üncü dakikada golü buldu. Kazanılan penaltı vuruşunu kullanan Ahmet Ildız, takımını öne geçirdi: 0-1. İlk yarı Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Kasımpaşa ikinci devrenin hemen başında beraberliği yakaladı. 47'nci dakikada sağ tarafta topla buluşan Fall, topu içeriye çevirdi. Ceza sahasındaki Ben Ouanes, bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-1. Mücadelenin son anlarında Göztepe bir kez daha öne geçti. 90+2'nci dakikada Victor Hugo, rakip savunmayı geçerek kaleci Sinan Bolat'ın solundan topu ağlarla buluşturdu: 1-2. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Göztepe sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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