Gözlerin çevrildiği toplantı sona erdi! Kuntz, tüm yöneticilerle vedalaşıp Riva'dan ayrıldı

A Milli Takım ile yolları ayırması beklenen Stefan Kuntz, TFF ile görüşme gerçekleştirdi. Alman hoca, toplantının sona ermesinin ardından yöneticilerle vedalaşarak Riva'dan ayrıldı.

A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi resmen sona eriyor. TFF, birlikte yürümeyi düşünmediği Alman hoca ile toplantı yaptı. Riva'daki görüşmenin ardından Alman hoca, yöneticilerle vedalaştı.

MONTELLA İLE ANLAŞILDIĞI İDDİA EDİLİYOR

Stefan Kuntz sonrası Abdullah Avcı ve Vincenzo Montella koltuğun en güçlü adayları. İtalyan basını, Montella ile TFF'nin 3 yıllık anlaştığını yazarken Avcı ile ise prensip anlaşmasına varıldığı biliniyor.

Kuntz, Riva'dan böyle ayrıldı: