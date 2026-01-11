Görüşmeler başlıyor! Hakan Çalhanoğlu imzayı atıyor
Serie A ekibi Inter, önümüzdeki haftalarda milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile yeni sözleşme görüşmelerine başlayacak. İtalyan ekibi, deneyimli oyuncu ile 2029 yılına kadar sözleşme uzatmak istiyor. Hakan'ın da Inter'de mutlu olduğu ve yeni sözleşme imzalamaya sıcak baktığı belirtildi.
İtalya Serie A ekibi Inter, sözleşmesi 2027'de sona erecek milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu için harekete geçti.
YENİ SÖZLEŞME İÇİN GÖRÜŞME BAŞLIYOR
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile 2029 yılına dek sürecek yeni sözleşme yapmak istiyor. İtalyan ekibinin bu doğrultuda Hakan ile önümüzdeki haftalarda görüşmelere başlayacağı dile getirildi.
INTER'DE KALMAYA SICAK
Haberde, 31 yaşındaki yıldız oyuncunun da Inter'de mutlu olduğu ve yeni sözleşme imzalamaya sıcak baktığı belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Hakan Çalhanoğlu, bu sezon çıktığı 21 maçta 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.