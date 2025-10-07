Haberler

Görüşmeler başladı! Zeki Çelik imzayı atıyor

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Görüşmeler başladı! Zeki Çelik imzayı atıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzun süredir Serie A ekibi Roma'da forma giyen A Milli Futbol Takımı futbolcusu Zeki Çelik, kulübüyle yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. İki taraf, yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varmak üzere.

Serie A ekibi Roma'da forma giyen ve ismi birçok takımla anılan 28 yaşındaki milli oyuncu Zeki Çelik'in geleceği belli oluyor.

ROMA İLE SÖZLEŞME UZATIYOR

Nico Schira'nın haberine göre; Roma, dört sezondur kadrosunda bulundurduğu sağ bek oyuncusu Zeki Çelik'in sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor. Başkent ekibi, 2026 yılında sona erecek olan milli futbolcunun sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başladı. Anlaşmanın neredeyse tamamlandığı ve kulüpten kısa süre içinde resmi bir açıklamanın geleceği belirtildi.

ROMA KARİYERİ

2022 yazında Lille'den Roma'ya 7 milyon 400 bin euro'luk bonservis bedeliyle transfer olan Zeki Çelik, forma giydiği 113 maçta 1 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Zeki'nin piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Donald Trump: Sadece Gazze'de değil, Orta Doğu'da da barışa kavuşma ihtimalimiz var

Nobel'in kararı yaklaştıkça el yükseltiyor! Trump'tan "Gazze" çıkışı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Henüz imza atalı 28 gün olmuştu! Postecoglou, Nottingham'dan gönderilebilir

Henüz imza atalı 28 gün olmuştu! Ünlü teknik adam gönderilebilir
Emeklilik yaşı değişiyor mu? Nihat Zeybekçi'den çok konuşulacak çıkış

Emeklilik yaşı değişiyor mu? Hükümet kanadından ilk sinyal geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.