Görüşmeler başladı! Zeki Çelik imzayı atıyor

Serie A ekibi Roma'da forma giyen ve ismi birçok takımla anılan 28 yaşındaki milli oyuncu Zeki Çelik'in geleceği belli oluyor.

ROMA İLE SÖZLEŞME UZATIYOR

Nico Schira'nın haberine göre; Roma, dört sezondur kadrosunda bulundurduğu sağ bek oyuncusu Zeki Çelik'in sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor. Başkent ekibi, 2026 yılında sona erecek olan milli futbolcunun sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başladı. Anlaşmanın neredeyse tamamlandığı ve kulüpten kısa süre içinde resmi bir açıklamanın geleceği belirtildi.

ROMA KARİYERİ

2022 yazında Lille'den Roma'ya 7 milyon 400 bin euro'luk bonservis bedeliyle transfer olan Zeki Çelik, forma giydiği 113 maçta 1 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Zeki'nin piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.