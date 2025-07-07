Görüşmeler başladı! Messi'nin yeni takımı belli oluyor

Görüşmeler başladı! Messi'nin yeni takımı belli oluyor
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MLS ekibi Inter Miami forması giyen Lionel Messi'nin geleceği için çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Fransız basını Messi'nin Al Ahli ile transfer görüşmelerinin başladığını duyurdu.

MLS ekibi Inter Miami forması giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin geleceği ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

FRANSIZ BASINI DUYURDU

2023 yılında Inter Miami'ye transfer olan Messi'nin sözleşmesi Aralık ayında sona erecek. 38 yaşındaki yıldız futbolcunun transfer görüşmeleri yaptığı takımı Fransız basını duyurdu.

AL AHLI İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

L'Equipe'in haberine göre; Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, Inter Miami'deki sözleşmesi Aralık ayında bitecek olan Lionel Messi'yi kadrosuna katmak istiyor. Bu doğrultuda Suudi ekibi, Messi için görüşmelere başladı. Suudi Arabistan ekibi, Messi'yi 2023 yazında PSG'den ayrılırken de istemiş ancak o dönem transfer gerçekleşmemişti. Son olarak görüşmelerin mali detayları açıklanmadı.

RONALDO İLE RAKİP OLABİLİR

Messi, Al Ahli'ye transfer olması halinde Al Nassr'la sözleşmesini uzatan Cristiano Ronaldo'yla bir kez daha rakip olacak.

MLS KARNESİ

Inter Miami formasıyla 64 maça çıkan Messi, 52 gol ve 25 asist kaydetti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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