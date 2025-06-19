Görüşmeler başladı! Alexander Sörloth Süper Lig devine hayırlı olsun

Süper Lig devi Fenerbahçe, forvet hattını güçlendirmek için transfer pazarında yoğun mesai harcıyor. Sarı-lacivertliler, bir yandan Nice'in genç yıldızı Evann Guessand için pazarlıkları sürdürürken, diğer yandan Lille'in Kanada'lı golcüsü Jonathan David'den gelecek cevabı bekliyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Ancak son günlerde transfer listesine Alexander Sörloth da eklendi. Atletico Madrid'de teknik direktör Diego Simeone'nin planlarında yer bulamayan 29 yaşındaki Norveçli forvet Sörloth, Fenerbahçe'nin radarına girdi.

SÜPER LİG'DE GOL KRALI OLDU

2019-20 sezonunda Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de gol krallığı yaşayan Sörloth'un menajeriyle temasa geçildiği ve oyuncunun Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Beşiktaş'ın da ilgilendiği Sörloth için Atletico Madrid ile resmi görüşmelere başlandı.

DİĞER ADAYLAR DA VAR

Fildişi Sahilli genç yetenek Evann Guessand için Nice'e 5 milyon avro bonservis artı 30 milyon avroya varan bonuslar içeren bir teklif yapıldı. Ancak Fransız ekibinin bu teklifi reddetmesi üzerine pazarlıklar devam ediyor. Diğer yandan, bonservisi Lille'de olan Jonathan David'in öncelikle Avrupa'nın 5 büyük liginden teklif beklediği öğrenildi.

Jose Mourinho'nun onayıyla yürütülen transfer çalışmalarında Sörloth'un tecrübesi, Guessand'ın genç dinamizmi ve David'in golcü kimliği öne çıkıyor. Fenerbahçe yönetimi, bu üç isimden en az birini kadroya katmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Taraftarlar, Mourinho'nun ikinci sezonunda forvet hattını kiminle güçlendireceğini merakla bekliyor. Transfer sürecindeki gelişmeler önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.