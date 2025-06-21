Görüşmeler başadı! Uğurcan adım adım Süper Lig devine

Süper Lig devi Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile resmen görüşmelere başladı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Livakovic'le yollarını ayırmayı düşünen sarı-lacivertli ekibin kaleci transferinde hedefi ise Trabzonspor'un yıldızı Uğurcan Çakır. Hırvat file bekçisinden 8-10 milyon euro arası bonservis elde etmeyi düşünen Fenerbahçe, buradan gelecek gelirle Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katmak istiyor.

Trabzonspor'da ise Fatih Tekke bonservisin yanı sıra Fenerbahçe'den oyuncu istiyor. Sarı-lacivertlilerin bonservis ile birlikte Lincoln ve Zajc'ı takasta kullanabileceği öğrenildi.

Ayrıca Haber Global'in haberine göre ise Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Uğurcan Çakır'ın transferi için Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile resmen görüşmelere başladı.