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Görüşme yapıldı! Volkan Demirel sonrası Hatayspor'da Ancelotti sesleri

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Süper Lig'de kalmayı başaran Hatayspor, teknik direktörlük koltuğunu doldurmak için arayışlara başladı. Volkan Demirel ile yollarını ayıran Hatayspor, Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin yanında yardımcı antrenör olarak çalışan Davide Ancelotti'yi gündemine aldı. Hatayspor yönetimi, Ancelotti ile ön görüşme yaparak ilk teklifini sundu.

Süper Lig'de kalmayı başaran Hatayspor, Volkan Demirel'den boşalan teknik direktörlük koltuğunu doldurmak için arayışlarını sürdürürken, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

GÖRÜŞME YAPILDI, TEKLİF SUNULDU

Genç teknik adam Volkan Demirel ile yollarını ayıran Hatayspor'da sürpriz bir isim gündeme geldi. İddiaya göre Hatayspor'da ilk hedef Real Madrid'de babası Carlo Ancelotti'nin yanında yardımcı antrenör olarak çalışan Davide. Yönetim Davide Ancelotti ile bir ön görüşme yapıp teklif de sundu.

Görüşme yapıldı! Volkan Demirel sonrası Hatayspor'da Ancelotti sesleri

CARLO ANCELOTTİ'NİN YARDIMCILIĞINI YAPIYOR

Davide Ancelotti, PSG'yi çalıştırdığından beri babası Carlo Ancelotti ile birlikte görev alıyor. Hatayspor'un gözlerini diktiği 34 yaşındaki teknik direktörle ayrıca Fransa Ligi takımlarından Reims'ta ilgileniyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Carlo Ancelotti Volkan Demirel Real Madrid Hatayspor Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Zübükzade:

Haber başlığını okuyup içeriğe girip anlayınca Kahkaha attım

17
0
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Özer Doğan:

Nasrettin Hoca misali

5
0
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