Görüşme basına sızdı! Ali Koç, masaya oturduğu Arda'ya iki öneride bulunmuş

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve genç futbolcu Arda Güler arasındaki görüşmenin detayları basına sızdı. Sarı-lacivertliler, Arda Güler'in 1 sene daha takımda kalmasını ya da gideceği takımdan 1 sene kiralanmasını istiyor. Arda Güler ise düşünmek için süre istedi. Taraflar bu hafta bir kez daha bir araya gelecek.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile genç yetenek Arda Güler arasında gerçekleşen ve 3 saat süren görüşmenin detayları basına sızdı. Ortaya atılan iddalara göre, sarı-lacivertliler Arda'nın 1 sene daha Fenerbahçe'de kalmasını ya da gittiği kulüpten 1 sene kiralanmasını talep etti. Arda Güler ise düşünmek için süre istedi. Taraflar bu hafta bir kez daha bir araya gelecek.

ALİ KOÇ İKİ ÖNERİDE BULUNMUŞ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe her şartta Arda'nın 1 yıl daha kalmasını istiyor. Arda Güler başka bir takıma çıkış maddesiyle gitse bile Fenerbahçe, kiralık olarak 1 yıl daha takımda kalmasını ve daha sonra gitmesini önerdi.

13 GOLE KATKI SAĞLADI

Fenerbahçe ile bu sezon toplamda 35 maça çıkan Arda Güler, söz konusu mücadelelerde 6 gol atıp 7 de asist kaydetti.