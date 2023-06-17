Görüntüler yıllar öncesine ait! Sergen Yalçın, Fenerbahçe'nin başına belki de bu sözlerinden dolayı geçemeyecek

İsmi Fenerbahçe ile anılan Sergen Yalçın'ın 2019 yılında Alanyaspor'un başındayken Fenerbahçe'yi 1-0 yendikleri maçın ardından, "Onlar küme düşüyor, biz lig 5'inciliğine oynuyoruz" ifadelerini kullandığı bir video sosyal medyada yeniden gündem oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, yaptıkları yorumlarla 50 yaşındaki antrenörü takımda istemediklerini belirtti.