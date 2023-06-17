Görüntüler yıllar öncesine ait! Sergen Yalçın, Fenerbahçe'nin başına belki de bu sözlerinden dolayı geçemeyecek
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İsmi Fenerbahçe ile anılan Sergen Yalçın'ın 2019 yılında Alanyaspor'un başındayken Fenerbahçe'yi 1-0 yendikleri maçın ardından, "Onlar küme düşüyor, biz lig 5'inciliğine oynuyoruz" ifadelerini kullandığı bir video sosyal medyada yeniden gündem oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, yaptıkları yorumlarla 50 yaşındaki antrenörü takımda istemediklerini belirtti.
İsmi Fenerbahçe ile anılan Sergen Yalçın'ın Alnayaspor'u çalıştırdığı dönemlerde ortaya çıkan bir videosu sosyal medyada tepki çekti.
LİSTEDEN ÇIKARILDIĞI İDDİA EDİLDİ
Şu anda kulüp çalıştırmayan Yalçın'ın bu ifadeler nedeniyle teknik adam listesinden çıkarıldığı iddia edildi.
İşte o görüntüye yapılan bazı yorumlar;