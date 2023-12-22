Görüntüler maçtan sonra ortaya çıktı! Beşiktaş taraftarı Alanyaspor maçı sonrası takımı çağırıp ağzına geleni saydı
Süper Lig'de öne geçtiği maçta Alanyaspor'a 3-1 yenilen Beşiktaş'ta maç sonu ilginç anlar yaşandı. Siyah-beyazlı taraftarlar maçın bitmesinin ardından takımı çağırıp daha sonra sinkaflı küfürler savurdu.
Trendyol Süper Lig'in 17. hafatsında Beşiktaş sahasında Alanyaspor ile kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar, mücadeleden 3-1 yenik ayrıldı.
MAÇ SONU DELİYE DÖNDÜLER
Fenerbahçe derbisinin ardındansahasında bir maç daha kaybeden Beşiktaş'ta taraftarlar maç sonunda resmen çıldırdı. Siyah-beyazlı tafaftarlar, takımı tribüne çağırıp küfür etmeye başladı.
RIZA ÇALIMBAY İLE YOLLAR AYRILDI
Öte yandan Beşiktaş'ın büyük umutlarla takımın başına getirdiği deneyimli teknik adam Rıza Çalımbay ile gece yarısı yollar ayrıldı.