Görüntü Süper Lig'den! Maç bittiği gibi gözyaşları içinde soyunma odasına gitti

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Samsunspor, sahasında RAMS Başakşehir'i konuk etti. Karadeniz ekibi, ikinci yarıda yediği gollerle mücadeleden 2-0 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Samsunspor, ligde oynadığı son 6 maçta galibiyet alamadı.

İKİNCİ YARIDA GİRDİ, HATA PAHALIYA MAL OLDU

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken, Samsunspor'da 57. dakikada Muusaba'nın yerine Eyüp Aydın oyuna dahil oldu. Genç futbolcu, kısa süre sonra yaptığı hatayla Başakşehir'in golüne zemin hazırladı. Eyüp'ün top kaybı sonrası Shomurodov, konuk ekibi 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

TRİBÜNLERDEN ISLIK, SAHADAN GÖZYAŞIYLA ÇIKIŞ

Maçın sona ermesinin ardından Samsunspor tribünlerinden Eyüp Aydın'a yönelik ıslıklar yükseldi. 21 yaşındaki futbolcu, karşılaşma biter bitmez büyük üzüntü yaşadı ve gözyaşları içinde doğrudan soyunma odasına gitti. Bu görüntüler, maçın ardından en çok konuşulan anlardan biri oldu.