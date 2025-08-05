Görülmemiş olay! İŞKUR'a futbolcu ilanı verdiler, işte yapılan başvurusu sayısı

Görülmemiş olay! İŞKUR'a futbolcu ilanı verdiler, işte yapılan başvurusu sayısı
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TFF 3. Lig ekiplerinden 52 Orduspor Futbol Kulübü, yeni sezon öncesi transfer hamlelerinde sıradışı bir yönteme başvurdu. Kulüp, İŞKUR üzerinden futbolcu ilanı yayınladı. Bu ilan, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İlan, 3 gün içinde 9 başvuru aldı. Dördüncü gün ise ilan beklenmedik şekilde sistemden kaldırıldı.

TFF 3. Lig ekiplerinden 52 Orduspor Futbol Kulübü, yeni sezon öncesi transfer hamleleriyle dikkat çekerken, İŞKUR üzerinden yayınladığı futbolcu ilanı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

3 GÜN SONRA KALDIRILDI

Futbolcu olma hayali kuranlar, İŞKUR'da "futbolcu" araması yaptığında 52 Orduspor'un ilanıyla karşılaştı. İlan, 3 gün içinde 9 başvuru aldı. Dördüncü gün ise ilan beklenmedik şekilde sistemden kaldırıldı.

HERKES KONUŞUYOR

İlan, sosyal medyada hızla yayılarak viral hale geldi. Kullanıcılar, profesyonel futbolcu alımı için İŞKUR'un tercih edilmesini esprili yorumlarla karşıladı. Bu alışılmadık yöntem, futbol camiasında geniş yankı buldu.

İşte o ilan;

Görülmemiş olay! İŞKUR'a futbolcu ilanı verdiler, işte yapılan başvurusu sayısı

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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