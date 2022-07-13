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Görülmedik kaza! Genç jokey Uğurcan Demirbaş hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Görülmedik kaza! Genç jokey Uğurcan Demirbaş hayatını kaybetti

TJK, genç apranti Uğurcan Demirbaş'ın başına gelen elim bir kaza sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Genç aprantinin, denizde at yüzdürürken boğularak hayatını kaybettiği aktarıldı.

Apranti ( Çırak) jokey Uğurcan Demirbaş hayatını kaybetti. Henüz 18 yaşında olan Uğurcan Demirbaş'ın Bursa'nın Mudanya ilçesinde denizde at yüzdürürken boğularak hayata gözlerini yumduğu öğrenildi.

TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ'NDEN MESAJ

Türkiye Jokey Federasyonu (TJK), Uğurcan Demirbaş için resmi sitesinden bir baş sağlığı mesajı yayınlayarak, "Sahalarımızın genç aprantilerinden Uğurcan Demirbaş'ın, 13 Temmuz Çarşamba günü Bursa'da geçirdiği elim bir kaza sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. 2004 yılında Ardahan'da doğan Demirbaş, Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi'nden 2020 yılında mezun oldu. İlk yarışına 27 Kasım 2020'de Bursa Osmangazi Hipodromu'nda katılan ve toplam 85 yarışta at binen Demirbaş, ilk ve tek birinciliğini Bursa Osmangazi Hipodromu'nda 13 Haziran 2022'de Kademova isimli safkanla elde etmişti. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve atçılık camiamıza başsağlığı dileriz. Cenaze bilgileri belli olduğunda bilgilendirme yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı / Spor

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