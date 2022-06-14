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Görme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası

AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Görme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Sesi Görenler Milli Futbol Takımı, IBSA (Görme Engelliler) Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Sesi Görenler Milli Futbol Takımı, IBSA (Görme Engelliler) Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Pescara kentinde düzenlenen organizasyonda Sesi Görenler Milli Takımı, ev sahibi İtalya ile karşılaştı.

Rakibini Celal Çoba'nın golüyle 1-0 yenen Sesi Görenler Milli Takımı, yarı finale çıktı.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

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