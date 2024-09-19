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Görenler tanıyamıyor! Sakatlığını atlatan Messi'nin son haline bakın

Görenler tanıyamıyor! Sakatlığını atlatan Messi'nin son haline bakın
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Inter Miami'de kariyerine devam eden Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin uzun süreli sakatlığının ardından değişen görüntüsü, hayranlarını şaşırttı. Saç tıraşını değiştiren ve saçındaki beyazlarla dikkat çeken Messi'nin bu hali, futbolu bırakmasının zamanının geldiği şeklinde yorumlandı.

Kariyerine Inter Miami'de devam eden dünyaca ünlü Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin uzun süreli sakatlığının ardından ortaya çıkan görüntüsü herkesi şaşırttı.

SON HALİ ŞAŞKINLIK YARATTI

Messi'nin saçındaki beyazlar dikkat çekerken, yüzündeki kırışıklıklar da gün yüzüne çıktı. Yıldız futbolcunun o hali hayranlarını da üzdü.

PERFORMANSIYLA YİNE GÖZ DOLDURUYOR

Inter Miami formasıyla 30 maçta 27 gol ve 17 asistlik performans sergileyen Messi, takımını başarıyla sırtlamaya devam ediyor. David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'de kariyerini sonlandıracağını açıklayan Messi, Arjantin Milli Takımı'ndaki kaptanlığını da henüz bırakmadı.

İşte Messi'nin son hali;

Görenler tanıyamıyor! Sakatlığını atlatan Messi'nin son haline bakın

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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