Görenler tanıyamıyor! Sakatlığını atlatan Messi'nin son haline bakın

Kariyerine Inter Miami'de devam eden dünyaca ünlü Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin uzun süreli sakatlığının ardından ortaya çıkan görüntüsü herkesi şaşırttı.

SON HALİ ŞAŞKINLIK YARATTI

Messi'nin saçındaki beyazlar dikkat çekerken, yüzündeki kırışıklıklar da gün yüzüne çıktı. Yıldız futbolcunun o hali hayranlarını da üzdü.

PERFORMANSIYLA YİNE GÖZ DOLDURUYOR

Inter Miami formasıyla 30 maçta 27 gol ve 17 asistlik performans sergileyen Messi, takımını başarıyla sırtlamaya devam ediyor. David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'de kariyerini sonlandıracağını açıklayan Messi, Arjantin Milli Takımı'ndaki kaptanlığını da henüz bırakmadı.

İşte Messi'nin son hali;