Gelen vuruyor giden vuruyor! Bir takım arkadaşı daha Cristiano Ronaldo'yu herkesin içinde rezil etti

Manchester United hakkında yaptığı açıklamadan sonra kulüp arkadaşı Bruno Fernandes'ten Portekiz Milli Takımı kampında tavır gören Cristiano Ronaldo'ya bir hareket de Cancelo'dan geldi. Cancelo, antrenmanda şakalaşmak isteyen Ronaldo'yu iterek tepki gösterdi. O anlarda Ronaldo'nun verdiği görüntü dünya basınında gündemin zirvesine yerleşti.

Portekiz Milli Takım kampında kaos yaşanıyor. Ronaldo'nun Manchester United'dan takım arkadaşı Bruno Fernandes'in yıldız futbolcunun elini isteksiz bir şekilde sıkması olay oldu. Yaşananların üstünden çok zaman geçmeden bir hareket de Joao Cancelo'dan geldi.

Bruno Fernandes'in Ronaldo'ya gösterdiği tepki

DONDU KALDI

Antrenman sırasında Joao Cancelo ile şakalaşmak isteyen Cristiano Ronaldo, hiç beklemediği bir hareket gördü. Cancelo, takım kaptanı Ronaldo'yu iterek tersledi. Gördüğü hareket sonrası olduğu yerde kalan Ronaldo'nun o anki görüntüsü dünya basınında geniş yer edindi.

Cancelo'nun Ronaldo'yu iterek uzaklaştırdığı an