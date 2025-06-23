Gören bir daha baktı! 3 büyüklerde fırtına gibi esen futbolcunun yeni imajı şoke etti
Süper Lig'de Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen golcü oyuncu Michy Batshuayi'nin yeni imajı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Batshuayi, başörtüsü takarak dolaştığı fotoğrafını paylaştı. Yıldız futbolcunun bu hali, taraftarlar arasında şaşkınlıkla karşılandı.
Süper Lig'de son olarak Galatasaray forması giyen ve daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de forma giyen Michy Batshuayi'nin yeni imajı sosyal medyada viral oldu.
GÜNDEM OLDU
Bir dönem golleriyle üç büyüklerin taraftarlarını coşturan Michy Batshuayi'den yeni imajıyla paylaşım geldi. Yıldız futbolcu başörtüsü takarak dolaştı. Batshuayi'nin bu hali sosyal medyada gündeme oturdu.
İşte Batshuayi'nin yeni imajı;