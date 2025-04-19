Görele Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 28-25 Yenerek Üstünlük Sağladı
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 5-8 sıralama etabında Görele Belediyespor, evinde İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 28-25 mağlup etti. İlk yarısını konuk ekip önde kapatmasına rağmen ikinci yarıda üstünlüğü ele geçiren Görele, galibiyetle ayrıldı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 5-8 sıralama etabı ilk maçında Görele Belediyespor, evinde İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 28-25 yendi.
Görele 13 Şubat Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 14-12 önde bitirdi.
İkinci devrede üstünlüğü yakalayan Görele Belediyespor, salondan 28-25 galip ayrıldı.
Serinin ikinci maçı 21 Nisan Pazartesi günü Görele'de oynanacak.
Kaynak: AA / Kamil Yılmaz - Spor