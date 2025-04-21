Görele Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 23-18 Yenerek Seriyi 2-0'a Getirdi

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 5-8 sıralama etabı ikinci maçında Görele Belediyespor, evinde İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 23-18 yendi ve seride durumu 2-0 yaptı.

Görele 13 Şubat Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 11-11 berabere tamamlandı.

İkinci devrede üstünlüğü yakalayan Görele Belediyespor, salondan 23-18 galip ayrıldı.

İzmir ekibini ilk maçta da mağlup eden Görele Belediyespor, ligde 5-6 sıralaması etabı için mücadele hakkı elde etti.