Görele Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 23-18 Yenerek Seriyi 2-0'a Getirdi
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 5-8 sıralama etabı ikinci maçında Görele Belediyespor, evinde İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 23-18 yenerek seride durumu 2-0 yaptı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 5-8 sıralama etabı ikinci maçında Görele Belediyespor, evinde İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 23-18 yendi ve seride durumu 2-0 yaptı.
Görele 13 Şubat Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 11-11 berabere tamamlandı.
İkinci devrede üstünlüğü yakalayan Görele Belediyespor, salondan 23-18 galip ayrıldı.
İzmir ekibini ilk maçta da mağlup eden Görele Belediyespor, ligde 5-6 sıralaması etabı için mücadele hakkı elde etti.
Kaynak: AA / Kamil Yılmaz - Spor