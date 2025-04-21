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Görele Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 23-18 Yenerek Seriyi 2-0'a Getirdi

Görele Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 23-18 Yenerek Seriyi 2-0'a Getirdi
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Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 5-8 sıralama etabı ikinci maçında Görele Belediyespor, evinde İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 23-18 yenerek seride durumu 2-0 yaptı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 5-8 sıralama etabı ikinci maçında Görele Belediyespor, evinde İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 23-18 yendi ve seride durumu 2-0 yaptı.

Görele 13 Şubat Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 11-11 berabere tamamlandı.

İkinci devrede üstünlüğü yakalayan Görele Belediyespor, salondan 23-18 galip ayrıldı.

İzmir ekibini ilk maçta da mağlup eden Görele Belediyespor, ligde 5-6 sıralaması etabı için mücadele hakkı elde etti.

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Kaynak: AA / Kamil Yılmaz - Spor
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