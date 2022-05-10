Gomis ve Berkan, obeziteye dikkat çekti

ULUS, BARTIN (İHA) - Galatasaraylı futbolcular Berkan Kutlu ve Bafetimbi Gomis, 'Obeziteye Gol Atıyoruz' etkinliğinde çocuklarla bir araya gelerek, obezitenin tehlikelerine dikkat çekti.

Galatasaraylı futbolcular Bafetimbi Gomis ve Berkan Kutlu, Liv Hospital Ulus'ta gerçekleşen 'Obeziteye Gol Atıyoruz' etkinliğinde çocuklarla bir araya geldi. Etkinlikte konuşan Uzman Doktor Ömer Avlanmış, obezitenin çocukluk yaşlarında başlandığına dikkat çekerek, "Bu sağlık sorununda Türkiye, Avrupa'da ilk sırada yer alıyor. Obezite çocukluk çağında başlayan ve en büyük sağlık sorunlarından biri. Gerekli önlemler alınmazsa kalp ve tansiyon gibi onlarca hastalıkla bizi tehdit eder hale geliyor. Çağımızın en büyük problemi obeziteye vurgu yapmak için destek olan Galatasaray Kulübü'ne ve futbolcularına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Berkan: "Her şeyimizi vermeye devam edeceğiz"

Obezitenin dikkat edilmesi gereken bir sağlık problemi olduğunu kaydeden Galatasaraylı futbolcu Berkan Kutlu da, "Obezitede Avrupa'da ilk sıralarda yer aldığımızı bilmiyordum. Bunu değiştirmenin bizim elimizde olduğunun farkında olmamız lazım. Ne kadar ses getirebilirsek, ne kadar farkındalık oluşturabilirsek ne mutlu bize. Umarı bu organizasyon da farkındalığa sebep olur" dedi. Takımın bu sezonki gidişatı hakkında da konuşan Berkan, "Bu yıl kötü bir sezon geçirdik. Sezon bittikten sonra gerekli planlamalar yapılacaktır. Her şeyimizi vermeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı. Bafetimbi Gomis ise çocukların beslenmelerine dikkat etmesi gerektiğini kaydederek, " Türkiye'nin obezitede bu seviyede olduğunu bilmiyordum. Türk mutfağı çok güzel ve obeziteye davetiye çıkarıyor. Geleceğin futbolcuları, basketbolcuları olacak çocukların yemesine çok dikkat etmesi gerekiyor. Türkiye'nin obezite savaşında yardımcı olmak istiyorum" diyerek sözlerini tamamladı. Her iki oyuncuya plaket ve çiçek verilirken, daha sonra çocuklar, Gomis ve Berkan'a şut çekerek 'Obeziteye Gol Atıyoruz' etkinliğinde doyasıya eğlendi. Berkan ve Gomis de çocuklara bol bol imza dağıtıp fotoğraf çektirdi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor