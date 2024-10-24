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Gölyaka'da Voleybol Turnuvası Sona Erdi

Gölyaka'da Voleybol Turnuvası Sona Erdi
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Gölyaka Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası', 14 kurumun katılımıyla gerçekleştirildi. Turnuvada İlçe Emniyet Müdürlüğü takımı 1'inci, İlçe Özel İdare takımı 2'nci, İçmeler Gücü takımı ise 3'üncü oldu. Derece elde eden takımlara madalya ve kupaları takdim edildi.

Gölyaka Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen "Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası" sona erdi.

Gölyaka Kapalı Spor Salonu'ndaki turnuvaya 14 kurumdan yaklaşık 160 sporcu katıldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İrfan Başar, AA muhabirine, turnuvanın kaynaşma ve dostluk içerisinde geçtiğini söyledi.

Amaçlarının, kurumlar arasındaki ilişkileri daha sıcak ve üst seviyede tutmak olduğunu belirten Başar, "Derece elde eden takımlarımıza Gölyaka Kaymakamı Selver Esra Arık, Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun, İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç ile madalya ve kupalarını verdik. İlçe Emniyet Müdürlüğü takımı 1, İlçe Özel İdare takımı 2, İçmeler Gücü takımı ise 3'üncü oldu. Tüm takım ve sporculara gösterdikleri mücadele için ayrı ayrı teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Samet Kalyoncu - Spor

Emniyet Müdürlüğü Etkinlikler İçmeler Gençlik Gölyaka Yaşam Spor

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