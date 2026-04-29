Golfün yıldızları Antalya'da

DP Dünya Turu Asya Serisi kapsamında düzenlenecek Turkish Airlines Open, 30 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında Antalya Belek'teki Regnum, National Golf Kulübünde yapılacak. Türkiye'de dokuzuncu kez organize edilecek turnuvada 156 profesyonel golfçü mücadele edecek.

Turnuvanın öne çıkan isimleri arasında 2018 Britanya Açık şampiyonu Francesco Molinari, 2024 Abu Dabi HSBC Şampiyonası galibi Paul Waring ve geçen yılın şampiyonu Fransız Martin Couvra yer alıyor.

Toplam 2 milyon 750 bin dolar ödüllü organizasyonda Türkiye'yi Leon Açıkalın, Mutlu Güner ve amatör olarak İbrahim Tarık Arslan temsil edecek. Türkiye Amatör Açık şampiyonu Richard Teder de Türkiye Golf Federasyonu kontenjanıyla sahaya çıkacak. Turnuvanın heyecanı her gün saat 12.30'dan canlı yayınla itibaren D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve D-Smart GO'da yaşanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı