Golfçü Recep Turan Azerbaycan Zafer Turnuvası'nda Şampiyon
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Türkiye Golf Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Golfçü Recep Turan Azerbaycan Zafer Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı. Turnuvaya 72 sporcu katıldı ve Recep Turan hem Gross kategorisinde hem de A kategorisinde birinci oldu. Ödül töreninde kupalarını Azerbaycan ve Türkiye Golf Federasyonu başkanları takdim etti.
Golfçü Recep Turan, Azerbaycan Zafer Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı.
Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, iki ülkenin federasyonlarının iş birliğiyle Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen organizasyon sona erdi. Dreamland Golf Kulübü'nde oynanan turnuvaya 72 sporcu katıldı.
Gross kategorisinde 155 (+11) skora ulaşan Recep Turan birinci oldu. Recep Turan, 67 stableford puanla tamamladığı A kategorisinde de ilk sırayı aldı.
Dereceye giren golfçülere kupalarını, Azerbaycan Golf Federasyonu Başkanı Rauf Khalilov ve Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören takdim etti.
Khalilov ayrıca ödül töreninde sahneye davet edilen kadın oyunculara çiçek verdi.