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Golfçü Recep Turan Azerbaycan Zafer Turnuvası'nda Şampiyon

Türkiye Golf Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Golfçü Recep Turan Azerbaycan Zafer Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı. Turnuvaya 72 sporcu katıldı ve Recep Turan hem Gross kategorisinde hem de A kategorisinde birinci oldu. Ödül töreninde kupalarını Azerbaycan ve Türkiye Golf Federasyonu başkanları takdim etti.