Golf Milli Takımı, Polonya'da Şampiyonaya Katılacak

Golf Milli Takımı, Polonya'da Şampiyonaya Katılacak
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Türkiye Golf Milli Takımı, yarın Polonya'da başlayacak 2025 Polish Erkekler ve Kadınlar Şampiyonası'nda mücadele edecek. Organizasyon, 6-8 Haziran tarihlerinde Black Water Links Golf Sahası'nda gerçekleştirilecek.

Golf Milli Takımı, Polonya'da yarın başlayacak 2025 Polish Erkekler ve Kadınlar Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, Polonya Golf Birliği tarafından Black Water Links Golf Sahası'nda 6-8 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Antrenör Koray Varlı yönetiminde Türkiye'yi temsil edecek milli takımda, kadınlarda Duru Taşkın, Deniz Sapmaz, Elif Demirci, Sude Bay, erkeklerde ise Ahmet Kodakoğlu, Efe Sargın, Kerem Karşı ve Muhsin Aras Biçer yer alıyor.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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