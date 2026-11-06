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Golden State Warriors, Miami Heat'i 120-100 yenip üst üste 6. galibiyetini aldı

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Golden State Warriors, NBA'de Chase Center'da karşılaştığı Miami Heat'i 120-100 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini elde etti. Warriors'ta Stephen Curry 29 sayıyla öne çıkarken, 6. kez kaybeden Miami'de Giannis Antetokounmpo 20 sayı ve 14 ribaundla double double yaptı.

NBA'de Golden State Warriors evinde Miami Heat'i 120-100 mağlup ederek, üst üste 6. galibiyetini elde etti.

NBA'de normal sezon heyecanı 2 maçla devam etti. Phoenix Suns, Mortgage Matchup Center'da karşılaştığı Orlando Magic'i 117-104'lük skorla mağlup etti ve 2. galibiyetini elde etti. Phoenix'te Devin Booker 30 sayı, Dillon Brooks 24 sayı ve Miles Bridges 18 sayıyla oynadı. Ligdeki 6. yenilgisini alan Orlando'da ise Wendell Carter Jr. 27 sayı, Tristan da Silva 18 sayı, Franz Wagner ile Desmond Bane de 15'şer sayı kaydetti.

Warriors seriye bağladı

Golden State Warriors ise Chase Center'da mücadele ettiği Miami Heat'i 120-100'luk skorla yendi. Ligde üst üste 6. galibiyetini kazanan Warriors'ta Stephen Curry 29 sayıyla ön plana çıkarken, Yaxel Okari Lendeborg da 17 sayıyla eşlik etti. Bu sezon 6. kez kaybeden Miami'de Davion Mitchell 22 sayı kaydederken, Giannis Antetokounmpo da 20 sayı, 14 ribaund ile double double yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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