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Gölcük Belediyesi Sokak Basketbolu Turnuvası Heyecanı

Spor Haberleri

Gölcük Belediyesi'nin yaz spor etkinlikleri çerçevesinde Değirmende Sahili bu yıl da Sokak Basketbolu Turnuvası heyecanına ev sahipliği yapacak.

Gölcük Belediyesi'nin yaz spor etkinlikleri çerçevesinde Değirmende Sahili bu yıl da Sokak Basketbolu Turnuvası heyecanına ev sahipliği yapacak.

Gölcük Belediyesi yaz spor etkinliklerinde heyecan Kum Futbolu, Plaj Voleybolu Turnuvalarının ardından Sokak Basketbolu Turnuvası ile devam ediyor. Gölcük'te ilgiyle gerçekleştirilen iki turnuvanın ardından düzenlenecek Sokak Basketbolu Turnuvası, bu yıl da gençlerin yeteneklerini potaya taşıyacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun katılımın olması beklenen turnuva, 12-13 Ağustos tarihlerinde Değirmendere Yüzbaşılar Sahili spor tesislerinde düzenlenecek. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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